Muchos colombianos no conocen que su país tiene glaciares y que estos se están perdiendo de forma acelerada debido al cambio climático. No deberían sentir pena de expresar que desconocen este dato. Así lo considera Marcela Fernández, que tiene voz delicada, ojos almendrados y cabello castaño, rasgos muy colombianos.

Hace varios años, ella tampoco sabía que había un ecosistema de este tipo para cuidar en Colombia y, aunque pendiente de muchos de estos temas, era una más dentro del grupo de personas que se mantienen en acciones individuales y no hacen algo más por ayudar al planeta.

(Vea también: Exaltan a Francia Márquez como una de las figuras femeninas más influyentes de 2022)

Sin embargo, Fernández cuenta que su despertar en el activismo ambiental se dio cuando con un grupo de personas conformó un grupo para hacer su primera subida a un nevado: el de Santa Isabel, ubicado en el Parque Nacional Natural Los Nevados, entre los departamentos de Risaralda, Tolima y Caldas.

Estando allí vio el estado deplorable en el que se encuentra la montaña y se conmovió profundamente. Aquel paraíso, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, fue tan deslumbrante para ella que bajó de allí transformada y consciente de que se necesitaba hacer algo por conservar los 6 glaciares que le quedan al territorio nacional, luego de perder la cantidad alarmante de 8 hasta el 2022.

“Nunca es tarde para tomar acción y enterarse. Yo había dejado la universidad, me había dedicado a crear proyectos multidisciplinarios y a juntar la manera holística de ver proyectos. Junté a la ciencia con la espiritualidad, con el montañismo, la fotografía y el documental. Ese es el llamado de Cumbres Blancas: crear un movimiento alrededor de visibilizar el derretimiento de los glaciares y que esa desaparición no sea en vano”, dijo a Pulzo en entrevista la mujer.

Fue así como nació Cumbres Blancas, una organización no gubernamental que está enfoca en la protección y restauración de ecosistemas de montaña, como los glaciares y páramos, que han estado en el centro de atención gracias a la masificación de contenidos sobre frailejones.

Y es que recordemos que el frailejón Ernesto Pérez le ha dado una visibilidad grande a lo que sucede hoy en los páramos colombianos, que también se han visto afectados por los recientes incendios.

Lee También

Marcela contó que estuvo en la BBC hablando en un ‘podcast’, en el cual transportó sonoramente a los oyentes a un páramo y les transmitió la importancia de su conservación.

Fue a partir de esa entrevista que luego, al estar a punto de terminar el 2023, este medio de comunicación británico decidió incluirla dentro de las 100 mujeres más influyentes del mundo, junto a otras 11 latinoamericanas más.

“Siempre preguntan antes de crear la lista cuáles son los nominados y me sugirieron. Me llamaron y me preguntaron si quería, pero yo hasta el día antes no sabía si sí. Les mandé un mensaje preguntándoles y efectivamente amanecí en al lista de mujeres más influyentes”, narró.