View this post on Instagram

#Asísucedió| ¿cuarentena? En la vereda curití de Liborina asistieron cerca de 120 personas al Viacrucis, la procesión la hicieron desde el sector "Quitagorra" hasta la capilla del poblado. #Liborina #Antioquia #Occidente #Semanasanta #Procesión #SantaFedeAntioquia #Telesantafenoticias