Medios como El Tiempo dicen que el proyecto lo promueve el senador Jonatan Tamayo, conocido como ‘Manguito’, y que busca poner “cortapisas para el ejercicio del periodismo en el país”.

Esto, según ese medio, porque lo que se plantea es revivir la tarjeta profesional de periodista para aquellos comunicadores que quieran ejercer su oficio, y que por los requisitos de estudios y experiencia que se exigen no todos podrán acceder a ella.

El Espectador, por su parte, habla de que el proyecto es “polémico”, sobre todo porque se crea una especie de consejo profesional que sería el encargado de estudiar y aprobar a qué periodistas se les entrega la credencial y a cuáles se les suspende de manera temporal o definitiva.

Además, dice, también establece criterios a la hora de asignar la publicidad oficial.

Los dos medios citan una carta que envió al Congreso el Proyecto Antonio Nariño (PAN), en la que la Fundación para La Libertad de Prensa (Flip), la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), la Asociación Colombiana de Medios de Información (Ami) y Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL) se quejan de que este proyecto “perjudicará al periodismo en Colombia y no avanza en la promoción de la ética periodística”.

En concepto del PAN, según los periódicos, entre los periodistas que no podrían obtener la tarjeta se encuentran aquellos que no cursaron estudios profesionales en ese campo, los que no tengan 15 años de experiencia como mínimo, los que a pesar de estar ejerciendo y cumplir con la experiencia no puedan “acreditarla”, y aquellos que no obtengan el 70% de sus ingresos de esa actividad.

“¿Desde cuándo los ingresos de un periodista son un criterio válido para acreditar la calidad, rigurosidad o importancia del trabajo periodístico? […] Este proyecto de ley no tiene en cuenta los artículos y sentencias que él mismo invoca como relevantes (y) crea un riesgo alto de discriminación al crear periodistas de primera y segunda categoría, violando el derecho a la igualdad”, cuestionan las agremiaciones que hacen parte del PAN.

Sobre este tema, la Flip compartió un video en el que explica cuáles son los riesgos si se aprueba este proyecto, y hace una comparación con lo que ocurrió con una norma similar en Venezuela.