La prohibición del fracking y los yacimientos no convencionales en Colombia fue el tema central en el Congreso de la República este jueves 31 de agosto, debido a que la propuesta está a dos debates de convertirse en ley de la república.

En la audiencia realizada, diversas comunidades del país, expertos y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, participaron en este encuentro que abordó los desafíos y preocupaciones relacionados con esta controvertida técnica.

La ministra destacó la urgencia de reducir emisiones en un 45 % para cumplir con el Acuerdo de París en los próximos siete años. Afirmando el compromiso del Gobierno Nacional en proteger ecosistemas y recursos hídricos en Colombia, enfatizando la necesidad de abordar la crisis climática

Muhamad reafirmó la postura su posición de rechazar los pilotos de fracking, señalando los posibles impactos negativos en la geología colombiana, el ambiente y la salud. Sumado a la propuesta de ampliar la producción de hidrocarburos a través de técnicas no convencionales no se alinea con los objetivos climáticos establecidos.

La ministra resaltó los peligros del fracking para el suelo y el agua debido al uso de químicos tóxicos, argumentando que la descarbonización es crucial en lugar de expandir prácticas inciertas.

“Nos preguntan por qué no aprobamos los pilotos de fracking, ¿los vamos a hacer sin saber sus impactos en la geología colombiana?, ¿vamos a profundizar riesgos y a inyectar 44 millones de litros de agua para un pozo que solo permite sacar cunchos de petróleo? Debemos pensar en las comunidades, en las regiones y en la tierra”, comentó.

La jefe de la cartera de ambiente argumentó con detalle los daños que puede ocasionar este tipo de práctica en los suelos y fuentes hídricas del país, las cuales estarían en riesgo por el uso desmedido de químicos que en un 75 % son tóxicos para el ambiente y la salud humana.

“Lo que debemos hacer es descarbonizar, no ampliar la oferta con prácticas inciertas. Tenemos siete años para reducir las emisiones en un 45%. Es un efecto acumulativo, si no reducimos las emisiones no hay ventana de oportunidad y no podremos cumplir con el Acuerdo de París; con el fracking no lo lograríamos”, recalcó.

Igualmente, se compartieron datos clave sobre el fracking, como lo son que: El 90% del agua utilizada para el fracking no se puede reutilizar y el 75% de los químicos que se usan para el fracturamiento de rocas contaminan las fuentes hídricas.

Durante la diligencia, Muhamad aseguró que “el fracking no afecta la economía. Esto no estaba proyectado en las cuentas fiscales del Gobierno Nacional, por lo que no habrá ningún tipo de riesgo económico”.