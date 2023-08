Nuevamente, Piedad Córdoba arremete y de frente contra el senador Jota Pe Hernández, con quien tiene una pelea cazada desde hace un tiempo.

Cabe recordar que, la senadora ha protagonizado fuertes discusiones en el Congreso y en esta ocasión, el altercado es con Hernández, una vez más, defendiendo ‘a capa y espada’ el Gobierno de Gustavo Petro.

Cuando Miguel Polo Polo criticó con dureza a Francia Márquez, la parlamentaria se le fue encima diciéndole que, era un tipo sin cerebro y que se avergonzaba por su color de piel.

La disputa entre Córdoba y Hernández

Después, sobre Hernández dijo: “yo fui secuestrada por Carlos Castaño, por eso me indigna cuando ese tipo ‘HP’, perdón, JP, disculpen el lapsus, dice lo que dice sin conocer la trayectoria de una“.

De inmediato, Jota Pe le respondió por medio de X o Twitter, diciendo que no era la primera vez que lo insultaban, pero que eso no era una traba para continuar con su trabajo. Afirmó que, no está interesado en hacer amigos y que uno de sus objetivos era mostrar el montón de ‘politiqueros’ que hay.

Entre un vaivén de indirectas muy directas, Córdoba trinó en contra del senador, nuevamente, asegurando que lo seguirá “peinando”. Sin embargo, borró el mensaje, que decía lo siguiente: