La génesis de la discusión fue una intervención de Córdoba en el Senado, en la que reclamaba por las actuaciones de Hernández. Sin embargo, en lugar de llamarlo ‘Jota Pe’, Córdoba resolvió nombrarlo “HP”. Si bien ella explicó que se trató de un “lapsus”, usó un tono burlón al decirlo.

El congresista aprovechó la oportunidad para decir que varios en el Congreso lo atacan, al tiempo que dijo que no llegó a la corporación “a hacer amigos”. También divulgó el video de lo dicho por la senadora:

“Yo fui secuestrada por Carlos Castaño. Por eso me indigna tanto cuando ese tipo ‘HP’ –perdón, ‘Jota Pe’… discúlpenme el lapsus– dice lo que dice sin conocer la trayectoria de uno”, se le oye decir.

Ese “lapsus” fue controvertido por ‘Jota Pe’ Hernández, quien aseguró que “no es la primera vez que una congresista me trata de ‘HP’”. En esa línea, señaló que congresistas como Clara López, también del Pacto Histórico, lo han insultado. “En algún momento me dijo ‘Qué hubo, HP’”, aclaró, prto agregó que no ha sido la única vez que ha recibido improperios:

“Lo hizo un congresista de un partido tradicional en medio del trámite del debate de reducción del salario de congresistas. Me dijo ‘usted es un gran HP’”, contó.

“No les tengo ni 5 de miedo por más aliados que tengan o amigos peligrosos, lo que sea. No me eligieron ellos: me eligieron cerca de 200.000 colombianos y aquí no llegue a ser amigos. No me interesa tener amistad con ningún senador o representante. Me interesa mostrarle al pueblo la clase de politiqueros que son”, agregó.

🔴PIEDAD CORDOBA NO ME BAJA DE HP! No es la única, ni la primera congresista que lo hace, los ataques ya son constantes y creen que con esto me van a detener. NO LES TENGO MIEDO Y VOY CON MAS FUERZA! No vine a hacer amigos, no me interesa la amistad de esta clase de politiqueros. pic.twitter.com/XabTj84YzQ — Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) August 29, 2023

Hernández agregó que, aunque sus colegas “se ofendan, se molesten y se pongan furiosos”, seguirá cumpliendo con su labor de vigilancia y los expondrá desde el control político, “no solo al Gobierno Nacional, sino a ellos también que toman las decisiones que afectan o benefician al pueblo colombiano”.

El senador precisó que los insultos le dan “más fuerza” para seguir mostrándole a Colombia “la clase de politiqueros que son (…) sus insultos me resbalan. No tengo rabo de paja”. Por esto, declaró que quienes deben estar preocupados son los que se roban el presupuesto del pueblo. “Y límpiense la boquita que, de pronto, la mermelada se les puede estar notando mucho”.