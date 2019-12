View this post on Instagram

Profesora fue agredida por una madre cuyo hijo perdió el año. La docente de matemáticas, Vera Fonseca, del IED Olaya, resultó con fractura en su brazo luego de ser golpeada en repetidas ocasiones con un casco. La madre agresora la emprendió también contra el coordinador y contra una docente que intentaba llamar a la policía.