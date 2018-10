La molestia del Jefe del Ministerio Público se dio porque una de las directivas de la multinacional brasilera está en el país para hablar en un foro anticorrupción como ejemplo de lucha contra este delito.

Margarita Smith, directora cumplimiento global Odebrecht, dijo en una entrevista a Noticias Caracol que saben que tienen “responsabilidad de cambiar el ambiente” y que por eso tienen “mucho que compartir con todos los que están discutiendo un tema tan importante como la corrupción”.

La directiva señaló cuál es el principal tema de su charla:

“Yo creo que la lección aprendida es que la transparencia es la cosa más importante que podemos tener en la manera de hacer negocios. La falta de transparencia y las malas decisiones que tomamos nos costaron muchísima como compañía y a las personas que trabajan allí; perdimos la confianza de la sociedad y de los gobiernos de los países donde operamos”.

Smith agregó que actualmente no tienen ningún impedimento para trabajar en el país y por eso quieren participar en todas las obras de infraestructura donde puedan “agregar valor con la tecnología empresarial y con la tecnología de ingeniería que tiene Odebrecht”.

Por esas declaraciones, el procurador Carrillo reaccionó airadamente rechazando la participación de esa empresa en esta cumbre y se declaró “ingratamente sorprendido” por este hecho:

“Esto es como se dice en este país, ‘el diablo haciendo ostias’, estos son ‘los pájaros disparándoles a las escopetas’. […] Que no nos vengan a dar clase de ética y moral sin tener autoridad en ese campo”.

Además, hizo un llamado de atención sobre lo que deberían ofrecerle al Estado colombiano para repararlo.

“Uno no puede hacer cumbres anticorrupción con personas que no tienen ningún historial, desde el punto de vista de ética pública, para mostrar resultados en la propia lucha contra la corrupción. […] Que ellos le cuenten la verdad al país; invito a esa señora a que cuente a qué campañas políticas le entregó recursos, que cuente la magnitud de los sobornos que no sabemos todavía los colombianos y los latinoamericanos, […] porque hay quienes dicen que solo conocemos el 25 % de este escándalo”.

Entre tanto, ante la intención de la empresa de participar en proyectos tan importantes, como el Metro de Bogotá, el alcalde Enrique Peñalosa señaló, citado por LA FM, que no lo vería como una acción ética pero que lo respetaría si la empresa cumple con todas las normas.

“A mí no me gusta que nadie que haya tenido problemas éticos participe en proyectos con la Alcaldía. Como decía mi abuela: ‘La gente no cambia’, pero de todas maneras no soy yo el que define”.

Cabe resaltar que el proceso aún no está abierto a los oferentes, pues no se ha publicado ningún documento definitivo para la licitación.