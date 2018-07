Las autoridades sanitarias del municipio aún están investigando si la víctima efectivamente falleció por el contagio del virus. La Secretaría de Salud de Cajicá está “aplicando el protocolo de vigilancia y verificando la información”, informó la secretaria Clara Inés Venegas en Noticias Caracol.

Entre tanto, desde el Ministerio de Salud le dijeron al medio que el pico se está dando en toda la región por el clima y que se espera “otro pico respiratorio en los meses de octubre y noviembre, y para ellos hay que estar preparados”, pero que tampoco se deben asociar con fenómenos migratorios.

Este viernes también fueron confirmadas dos muertes en el Valle del Cauca. “Les dio H1N1 y murieron como consecuencia de esta enfermedad. Se trata de un hombre y una mujer, ambos adultos”, informó a medios María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del departamento.

Por esa razón, en todo el país se está adelantando una jornada de vacunación nacional. En Bogotá, por ejemplo, hay 300 puntos ubicados en las diferentes localidades y en el resto del país puede consultar en las Secretarías de Salud los puntos de atención donde puede acercarse a recibir la vacuna gratuita.

Tenga en cuenta que 2 de cada 10 casos de infección respiratoria son por el virus H1N1, y los síntomas son similares a los de una gripa común. Aparece la “tos seca con algo de flema, estornudo, congestión nasal; pero realmente el síntoma para despertar la alarma de una infección respiratoria tiene que ser la sensación de ahogo, pero que no sea por la congestión nasal sino que sea porque no entra el aire y no puede respirar bien”, explicó el médico Sebastián Silva en Noticias Caracol.

Las autoridades sanitarias confirmaron que en el primer semestre del año se presentaron 383 muertes por infecciones respiratorias agudas en el país, lo que representa una disminución del 8,5 % frente a lo ocurrido en el mismo periodo de 2017, cuando hubo 419 casos mortales.

Hasta junio pasado se registraron 44 muertes relacionadas con el virus H1N1, frente a las 17 del año pasado. El número de casos del virus, “es de 366 en todo el país, es decir que en 18 entidades territoriales se han presentado casos relacionados con esta enfermedad”, dijo en ese momento la directora de epidemiología del Ministerio de Salud, Sandra Girón. Sin embargo, descartó la existencia de una pandemia.