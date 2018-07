El criterio para incluir a las instituciones de educación superior en este estudio es que hayan publicado e incluido al menos 100 trabajos en una base de datos denominada SCOPUS durante el último año, explica SIR.

El objetivo del estudio es “proporcionar una herramienta métrica útil para las instituciones, los responsables de la formulación de políticas y los directores de investigación para el análisis, la evaluación y la mejora de sus actividades, productos y resultados”.

Para obtener la clasificación del año 2018 se evaluaron las publicaciones entre 2012 y 2016. Los investigadores también revelaron que entre las fuentes de información utilizadas para los indicadores de visibilidad de la web está Google.

Las universidades colombianas mejor posicionadas entre las mejores 100, de un total de 263:

No. 17 – Universidad Nacional de Colombia

No. 35 – Universidad de Antioquia

No. 39 – Pontificia Universidad Javeriana

No. 42 – Universidad de los Andes

No. 50 – Universidad Industrial de Santander

No. 56 – Instituto Tecnológico Metropolitano

No. 58 – Universidad El Bosque

No. 64 – Universidad del Valle

No. 72 – Universidad Pontificia Bolivariana

No. 77 – Universidad del Norte

No. 85 – Universidad EAFIT

No. 86 – Universidad del Rosario

No. 87 – Universidad Tecnológica de Pereira

No. 89 – Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

No. 91 – Universidad de La Sabana

No. 94 – Universidad Antonio Nariño

No. 96 – Universidad de la Costa

En la metodología para clasificar estas universidades, los indicadores se dividen en tres grupos destinados a reflejar las características científicas, económicas y sociales de las instituciones. El SIR incluye indicadores tanto dependientes del tamaño como del tamaño; es decir, indicadores influenciados y no influenciados por el tamaño de las instituciones.

De esta manera, el SIR proporciona estadísticas generales de la publicación científica y otros resultados de las instituciones, al mismo tiempo que permite comparaciones entre instituciones de diferentes tamaños. Debe tenerse en cuenta que, una vez que el indicador final se ha calculado a partir de la combinación de los diferentes indicadores (a los que se ha asignado un peso diferente), los valores resultantes se han normalizado en una escala de 0 a 100.

Estos son los indicadores del estudio:

Estas son las mejores universidades de Latinoamérica en esta área: