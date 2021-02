En la carrera 13 con calle 11, de Funza, un vendedor ambulante perdió casi 100 tapabocas que tenía para ofrecerle a los ciudadanos que transitaban por ese sector del municipio de Cundinamarca.

En el video divulgado en redes sociales el hombre pide que no se le lleven estos elementos porque los sacó prestados luego de que, en la misma semana, le quitaron otros tapabocas que tenía para comercializar en la calle y que, hasta ese momento, no se los habían devuelto.

Casi llorando, este vendedor les dice que “necesito trabajar, es mi comida. Si se me lleva el plante me quedo en ceros otra vez”, pero estas palabras no fueron suficientes para los agentes de la Policía que continuaron el procedimiento.