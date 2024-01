La interacción entre un joven y un agente de la Policía se viralizó, aunque se desconoce de la fecha en la que se presentó ese momento que desembocó en un golpe en el rostro contra el civil.

Video de policía que golpeó en el rostro a joven

Un usuario replicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) el momento en el que estaba en una requisa en una región de Colombia, aunque no se sabe la ubicación precisa.

El joven, en medio de la revisión, se quejó por el hecho de que el oficial de la Policía lo detuviera en ese momento, por lo que el representante de la autoridad soltó una llamativa frase.

“En la calle, yo soy su papá y su mamá”, le dijo el agente, lo que de inmediato provocó una respuesta con tono retador por parte del hombre que posteriormente sería agredido.

“Oigan a este. ¿Por qué lo tengo que respetar? No respeto ni a mi mamá ahora voy a respetar a un…”, afirmó, en medio de una pausa que provocó la inmediata reacción del oficial.

“¿A un qué?”, le preguntó instantes antes de lanzarle una bofetada, lo que llevó al reclamo de una mujer que estaba presente en el momento de la requisa al agredido en esa interacción.

No se conocen cuáles fueron las consecuencias de esas interacción, pero los comentarios estuvieron divididos entre quienes criticaron el proceder del oficial por la agresión y quienes los respaldaron ante la actitud del joven.

Cabe remarcar que la Policía no se ha pronunciado sobre este hecho en particular, en un momento que no pasó desapercibido por la conversación entre ambos durante la requisa.

