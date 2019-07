green

En un video compartido por la página de Facebook ‘Movimiento Naranja Valle’ se ve al paisa arremetiendo contra unos profesores que protestaban en una calle de Medellín.

Además de decirles terroristas, también los llamó asesinos y mafiosos.

“Ustedes, que son auspiciadores de terroristas, que se reúnen con sinvergüenzas allá… El que anda con asesinos es un asesino, el que anda con ladrones es un ladrón, el que anda con violadores es un violador”, gritó Arboleda por medio de un megáfono, en medio de la discusión con los docentes.

Otro detalle del video, que también remarca esa página de Facebook, que asegura que este hecho ocurrió después de la rasgada de la bandera LGBTI, es que una mujer que acompañaba al uribista, que tenía un escapulario puesto, lanzó groserías en contra de los profesores, e incluso se les fue encima. Unos policías tuvieron que calmarla.

“No, que me respete. Yo soy una mujer decente y lucho por mi tierra, pero no me insulte a mí, viejo hijueputa”, se le escucha decir a la señora fuera de sí.