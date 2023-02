En diálogo con Blu Radio el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, anunció que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Colombia en el artículo 55 se propone un registro universal de ingresos con el fin de focalizar los diferentes subsidios. Allí señaló que espera que progresivamente la gente empiece a informar sobre sus ingresos.

“Para mí es el ideal, en un periodo no sé de cuánto tiempo, no lo quisimos poner en declaración de renta porque no queremos asociarlos a impuestos si no a un registro universal de ingresos. ¿Qué es lo que está pasando?, es que todos sabemos que tenemos problemas con los subsidios con la inclusión y exclusión”, dijo el director del DNP.