La Constitución dice que para entregar la nacionalidad colombiana a hijos de extranjeros, estos deben estar domiciliados, es decir, tener una casa y la intención de permanecer en el país.

Pero lo que la Registraduría Nacional estaría interpretando es que los venezolanos padres de los recién nacidos deben tener visa, aseguró Caracol Radio.

Por eso, organizaciones como Dejusticia, Colombia Diversa, el Servicio Jesuita a Refugiados y la Universidad de los Andes expresaron a la Corte Constitucional su preocupación por el riesgo de apatridia al que los bebés están expuestos, pues por la crisis venezolana no se pueden registrar en ese país, y por la exigencia de la entidad administrativa tampoco podrían ser colombianos, dice el emisora.

“No hay ninguna ley, ni la Constitución lo establece así; ni en la Ley 43 del 1993, que regula este tema, se establece que se requiera una visa. Entonces, esta interpretación inconstitucional les está negando la nacionalidad a los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos en situación irregular, incluso también a los que tienen PEP, que es el permiso que les permite estar durante dos años”, manifestó la abogada de Dejusticia Lucía Ramírez, según el medio.

Esa situación, aseguró la jurista, de acuerdo con la cadena radial, causaría que esos niños se vuelvan invisibles para el Estado y pierdan beneficios como el derecho a votar.

“Y esto qué implica: después de que nacen solo pueden recibir atención médica por un año, porque así lo establece la normatividad colombiana, pero después de ese año solo los atenderían en urgencias. Podrían ingresar a la escuela pero, mientras no se cambien las normas migratorias, no tendrían un documento de identificación que los identifique como tal. No podrían graduarse, no tendrían derecho al voto”, cita Caracol Radio.

Entretanto, la Presidencia, Cancillería, Procuraduría, Registraduría Nacional e Instituto Colombiano de Bienestar de Familia estarían preparando un documento para también nacionalizar a los padres venezolanos que den a luz a sus hijos en Colombia.

No obstante, esta medida sigue evaluándose por parte del Gobierno, informó Blu Radio, por los impactos fiscales que esto puede traer para el país.