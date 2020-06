green

El agente Zúñiga no quiso seguir la orden que le dieron de desalojar a unas personas que estaban en una invasión del sector conocido como La Viga, ubicado en el corregimiento de Pance, zona rural de Cali. El policía entregó su arma de dotación y esgrimió razones humanas para desacatar el mandato que tenía.

Zúñiga fue grabado por personas presentes en el lugar. En un video que se viralizó en redes sociales, el policía detalla que a las personas víctimas les van a tumbar las casas con una máquina y a acabar con sus cultivos de maíz.

“Yo sé que me van a trasladar lejos, lo sé, pero es algo injusto lo que están haciendo en este momento. No les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, están abusando de los derechos humanos, estamos en cuarentena”, aseguró con tristeza el agente.

Su forma de actuar fue aplaudida en redes sociales y generó preocupación por su futuro laboral. La exactriz porno Amaranta Hank fue una de las personas que en Twitter pidió que se encuentre la manera de ubicar al patrullero Zúñiga, para estar pendiente de él y ayudarlo en el caso de que lo echen.

“Ojalá contacten pronto al patrullero que se opuso a los desalojos para que entre todos podamos ayudarlo y también conseguirle un trabajo nuevo”, manifestó la también escritora.

El brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, se refirió a la actitud de Zúñiga y exaltó el lado humano del uniformado, pero dijo que la Policía estaba cumpliendo con una orden judicial.

Hasta el momento no se sabe si la Policía tomará represalias contra Zúñiga. Este es el video que protagonizó el patrullero y lo convirtió en tema de conversación en Colombia: