Para la temporada decembrina se busca mejorar el tráfico de vehículos y motocicletas en las calles de Cartagena con la implementación del pico y placa de lunes a viernes.

(Le puede interesar: Las ciudades que serían priorizadas para la entrega de $ 1.000.000 a gestores de paz)

Es por esto que durante Navidad y Año Nuevo la medida seguirá vigente, pues a la ciudad portuaria llegan muchos turistas con el propósito de celebrar en familia y amigos estas fechas especiales, así que los trancones aumentarán por la demanda de transporte.

El distrito de Cartagena desea controlar el flujo vehicular para que locales y visitantes puedan disfrutar del centro histórico, la ciudad amurallada y llegar a tiempo al punto de encuentro de dónde partirán los buses o lanchas para los toures.

(Lea también: El pico y placa solidario en Bogotá es más caro para estos conductores: son muchos)

Por ello, el pico y placa del 19 al 23 de diciembre funcionará así:

Lunes 19: Motos y carros con placas finalizadas en 9 y 0, taxis con placas terminadas en 3 y 4.

Martes 20: Vehículos y motocicletas con placas terminadas en 1 y 2, taxis con placas que finalizan en 5 y 6.

Miércoles 21: Placas finalizadas en 3 y 4 de motos y vehículos particulares, taxis con placas terminadas en 7 y 8.

Jueves 22: Motos y carros particulares con placas terminadas en 5 y 6 y taxis en 9 y 0.

Viernes 23: Vehículos y motocicletas con placas finalizadas en 7 y 8, taxis con placa acabada en 1 y 2.

(Vea también: Cali no le adelantó la Navidad a conductores; pico y placa en final de año se mantiene)

Recuerde que el horario del pico y placa para vehículos particulares es de 7 a.m. a 8 p.m. para motocicletas de 5 a.m. hasta las 11 p.m. y para taxis es de 24 horas, de 6 a.m. hasta las 6 a.m. del día siguiente.

Para la semana del 26 al 30 de diciembre de 2022 el pico y placa en Cartagena funcionará de la misma manera que en la semana explicada anteriormente.

Lee También

El 24 y 31 de diciembre serán un sábado así que la medida no tendrá vigencia, pues sólo funciona de lunes a viernes, por lo que esos días podrá movilizarse sin problema alguno en Cartagena.

Tenga presente estos horarios y rotación antes de salir de su hospedaje u hogar, de lo contrario las autoridades podrán multarlo con 15 salarios mínimos legales diarios, equivalentes a $498.000 y la moto o carro será inmovilizado.