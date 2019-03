La medida regirá para carros particulares y motos así:

– El viernes será de 6:00 a.m. a 7.30 p.m. para vehículos con placas pares.

– El sábado será de 6:30 a.m. a 6:00 p.m. para las placas impares.

– El domingo de 6:30 a 3:00 p.m. para placas pares.

– Del lunes en adelante la medida regirá de 6:00 a.m. a 7.30 p.m. hasta que la administración distrital decida levantarla.

Sobre las 6:00 de la tarde del próximo lunes la Alcaldía de Bogotá informará si mantiene el pico y placa por la emergencia ambiental luego de hacer una evaluación de la calidad del aire.

El monitoreo, en conjunto con la Secretaría de Ambiente, reveló también que hay alerta naranja en la calle 13, en el occidente hacia el río Bogotá, y sobre la autopista Sur hasta los límites con el municipio de Soacha y la NQS. En el resto de la ciudad rige una alerta amarilla.

Cabe recordar que en este momento, Medellín también vive una emergencia ambiental por contaminación, y en Bucaramanga, Cali y Barranquilla también se respira un aire con baja calidad.

Las alcaldías de todas las ciudades esperan que el Ministerio de Ambiente se pronuncie sobre esta situación que afecta a gran parte del territorio nacional.