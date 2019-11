El líder de la Colombia Humana les salió al paso a las declaraciones que Iván Duque dio, y, en entrevista con Blu Radio, dijo que el único culpable de las movilizaciones es el mismo Duque, que responsabilizó a Petro (sin mencionarlo con nombre propio) de los desmanes que se han ocasionado en las movilizaciones.

“Es un abuso y una calumnia del presidente de la República, que demuestra su tontería, porque no está mirando la cosa como tiene que mirarla. La gente no sale a la calle porque dijo Petro. La culpa no es de Petro, la culpa es de Duque y de quien representa Duque”, indicó el senador.