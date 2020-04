green

Claudia López dijo este lunes: “Bogotá y Cundinamarca van a seguir en cuarentena, vamos a seguir con las restricciones a que no salga la gente de paseo, no se vayan entre un municipio y otro, no vengan aquí tampoco. Ya algún día, en un año o algo más pasará esta emergencia y nos volveremos a encontrar”.

Ante esta declaración, Diana Calderón dio su opinión en una especie de editorial en esa cadena radial, criticando el tono de la alcaldesa de Bogotá con sus declaraciones. Incluso, abogó por los derechos que tienen los ciudadanos de poder salir en un futuro de la capital.

“Decir que en un año nos volveremos a encontrar sí resulta un poquito pasado de tono. ¿Cómo que en un año nos volveremos a encontrar? Hay unos principios de realidad, hay unos sectores de la economía que saldrán a reactivarse”, señaló la periodista de Caracol Radio.

Dijo, además, que no se puede decir que la cuarentena dura un año y que en un año nos veremos de nuevo.

“Por eso es tan importante qué es lo que se puede y qué es lo que no porque, además, eso le genera una tranquilidad a la gente para saber si puede ir a trabajar y en qué horarios (…) la gente sabe que no puede salir a pasear, a rumbear tampoco”, agregó Calderón.

También criticó el tono de la alcaldesa Claudia López por la declaración que, en teoría, deja ver que la cuarentena va a ser mucho más larga de lo estimado. Y de otros gobernadores y alcaldes que han asumido una postura similar en el marco de la pandemia por coronavirus.

“Y aquí me está escribiendo mucha gente, es que ya el tonito de que es que ‘yo voy a cerrar, es que los mayores no pueden salir’. Aquí hay un tema de derechos y de libertades, aquí toda la ciudadanía tiene que ser responsable y tiene que poder y aquí se necesitan liderazgos, pero los liderazgos tienen que pasar por unas tranquilidades para la ciudadanía que necesita mensajes claros sobre lo que se puede hacer”, agregó la periodista.

Finamente, Diana Calderón dijo que es necesario llegar a un punto antes del fin de semana próximo para que haya mayor claridad de lo que se podrá o no hacer durante y después de la cuarentena.