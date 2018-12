Al intentar explicar de dónde provino ese dinero (según Petro eran 20 millones de pesos) y en qué momento se hizo la grabación, el senador escribió en su perfil de Twitter que estaba “tratando de verificar la fecha exacta del video”.

Por esa misma red social, la periodista y directora de Noticias RCN, Claudia Gurisatti, retomó el mensaje de Petro y lo cuestionó por no ser preciso a la hora de entregar la explicación.

“¿Le comenzó a fallar la memoria?”, preguntó Gurisatti, al tiempo que lanzó una crítica contra el congresista: “¿El que se presenta como el adalid de la moral por qué no explica? ¿Si no tiene nada oculto por qué tanto misterio?”.

Le comenzó a fallar la memoria? Ahora no se acuerda de cuándo recibió los dichosos billetes? Ya no es un préstamo como lo desmiente Simón Velez? El que se presenta como el adalid de la moral por qué no explica? Si no tiene nada oculto por qué tanto misterio? pic.twitter.com/5xZ8IC7L5Q

