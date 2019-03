El pasado viernes, Valencia aseguró estar triste porque en la Comisión Tercera del Senado, donde se estudia el polémico proyecto, llevaban tres días sin quórum decisorio. Sin embargo, horas después el PND fue aprobado en primer debate y el Gobierno superó esas horas tensionantes que tuvo la semana pasada ya que el viernes era el último día en el que se podía aprobar el proyecto para continuar su trámite en el Congreso.

“Hoy estoy muy triste. El PND es la guía que le permite al Gobierno cumplir con todo lo que prometió en campaña. Es la autopista por la que pretende transitar. Por supuesto, el Gobierno no se va a quedar sin la autopista porque puede expedirlo por decreto, pero yo me siento muy triste de que los otros partidos que no acompañaron al presidente Duque no tengan la grandeza de permitir que el Congreso enriquezca el proyecto político de nuestro presidente Iván Duque”, aseguró Valencia en el video que publicó ese día lamentando lo que sucedió en la Comisión Tercera del Senado.

Sin embargo, el pronunciamiento de la senadora uribista se viralizó todo el fin de semana porque cientos de personas le recordaron que el Centro Democrático hizo lo mismo durante 2014 y 2018. En ese tiempo se hicieron habituales las retiradas de la bancada del Centro Democrático cuando el Congreso se disponía a votar temas importantes relacionados al acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

Otro de los polémicos episodios en el Congreso que protagonizó el partido liderado por el senador Álvaro Uribe fue el que se dio en abril del 2017, cuando la bancada del Centro Democrático abandonó el recinto durante el día de las víctimas del conflicto armado.

Estas fueron algunas de las opiniones que recibió Paloma Valencia a su queja por la falta de quórum para debatir el PND:

Se les olvidó cuando jugaban a descompletar el quórum para que no se pudieran debatir temas relacionados con los acuerdos de paz, o cuando se salieron, porque no le dieron la palabra a Uribe, dejando plantadas a las víctimas en su día. Cínicos. https://t.co/nBF0DV79Vl — Mafe Carrascal (@MafeCarrascal) March 24, 2019

¿Te olvidaste de lo que hacías tú, senadora? https://t.co/PQrUTv2e2M — Laura Gil (@Lauraggils) March 24, 2019

Me trae recuerdos Paloma. Vuelve a mi memoria como ella y todos los uribistas se salían del recinto para saborear el quórum y la discusión del Acuerdo de Paz.

Siembra vientos y cosecharás tempestades. #UribismoMentiroso https://t.co/Pbe72syeQE — Héctor Fabio Cardona (@HFCardonaG) March 23, 2019

Jajajajaja de los mismos q se le largaban cada 2 x 3 a Santos pa no votarle nada!!! De la mismita medicina, dotora??? 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/o4pia7ll9S — Linulera (@linulera) March 24, 2019