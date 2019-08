Paloma Valencia, que en RCN Radio dijo que Daniel Samper Ospina sí merecía el calificativo de “violador de niños” cuando nombró a la hija de la congresista en una de sus columnas en Semana, aseguró en Caracol Radio que a ella no se le ocurriría llamar “violador de niños” al comunicador (cosa que sí hizo Álvaro Uribe), pero considera que Uribe no se equivocó al hacer ese señalamiento.

“Yo tendría que decir que Uribe no se equivocó porque, independientemente de que a él [Uribe] le tocó rectificar y de todo lo doloroso que fue ese episodio tanto para el [ex] presidente como para el periodista Daniel Samper, yo creo que como sociedad establecimos un límite. […]Los niños son sagrados y deben estar separados de cualquier diferencia política”.

A su turno, la cadena radial habló con el también ‘youtuber’ que manifestó su alegría porque Valencia “haya precisado todo el episodio”, aunque aseguró que sus abogados estudiaran esa entrevista para analizar si sí hubo una rectificación o no.

“Mis abogados estaban muy pendientes de que lo hiciera [aclarar el episodio]. En ese sentido, me parece que ellos deben analizar esta entrevista y tomar las determinaciones que deban tomar, pero, en principio, me parece que dijo muy claramente que no soy un violador de niños, cosa que, de manera increíble, me toca agradecerle, pues, porque ya estamos en esto”, dijo el periodista.

Por su parte, la comunicadora Darcy Quinn le hizo la reflexión a su colega de que si escudarse en el humor y usar al nombre de la hija de la congresista para hacerle “bullying” no es cruzar un límite, a lo que Samper Ospina contestó que no eran cosas comparables.