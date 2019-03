En la emisora, Dávila señaló que este día no se trata de darles chocolates, decirles palabras bonitas o felicitarlas públicamente; sino demostrar con hechos que se les respeta. Dijo también que era prevenida con los hombres que felicitaban pero que no hacían lo correcto con las mujeres.

La periodista señaló que la figura de protección de la mujer “es de dientes para afuera” porque “sirve para obtener votos y para la campaña política. Sirve para ser socialmente correcto. Sirve porque es muy bueno posar de defensor de ellas pero, ¿las respetan?”.

Agregó:

Reclamó que lo que necesitan las mujeres es igualdad, el mismo salario en las empresas y que no señalen a las mujeres exitosas de tener sexo con los jefes porque para eso está el talento y las capacidades. A las mujeres hay que darles “respeto y valor”, puntualizó.

Varias de estas ideas las recogió de un hilo de Twitter que escribió horas antes, y en el que agregó otras palabras muy críticas a la situación de las mujeres en Colombia.

Estas son las publicaciones de la periodista:

Cuántas mujeres mueren en Colombia al año a manos de hombres que las rodean, de los hombres que “las aman”, cuántas viven sometidas al acoso, cuando no, abuso sexual de sus jefes y familiares, cuántas son discriminadas por empresas que les pagan menos que a los hombres.

No hay que ser feminista empedernida para saber que aquí no hay verdadero respeto por la mujer. Aquí a las mujeres les violan sus derechos todos los días. Las autoridades no hacen lo suficiente, tampoco los políticos. Por lo menos empecemos por nosotras mismas. Denunciemos!!!

— Vicky Dávila (@VickyDavilaH) March 7, 2019