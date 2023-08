Al Congreso llegó otra vez el proyecto que busca crear una licencia laboral remunerada o ‘licencia menstrual’ por lo efectos físicos del sangrado menstrual sobre el trabajo. La iniciativa fue radicada nuevamente en la Cámara por los representantes María Fernanda Carrascal y Pedro Suárez Vacca, del Pacto Histórico.

El proyecto se hundió el semestre pasado, cuando fue radicado por primera vez, pues no cumplió el trámite necesario, al no avanzar en al menos su primer debate en la Comisión Séptima, donde se radicó la reforma laboral por segunda vez. Por tal motivo fue archivado. Según el texto radicado, la menstruación sigue siendo un tabú, lo que reproduce estigmas que no permiten percibir sus efectos, especialmente en mujeres.

(Vea también: “Este es el paquete de contrarreformas con el que retan la agenda del gobierno Petro”)

“Es muy complejo encontrar estadísticas sobre ausentismo escolar por falta de acceso a métodos de gestión menstrual y garantía de derechos menstruales. (…) Muchas personas carecen de apoyo y recursos para manejar su sangrado menstrual”, señala el proyecto.

Otro de los argumentos es que los cólicos menstruales, que se conocen técnicamente como dismenorrea primaria, generan fuertes contracciones que producen el dolor (se pueden tratar con estos consejos). En este orden de ideas, la licencia menstrual abriría la posibilidad de normalizar el tema en las empresas e instituciones educativas y que las empleadas y estudiantes puedan pedir el día, “sin que tengan ningún tipo de sanción”.

Uno de los principales contraargumentos a este proyecto ha sido que “podría hacer a las mujeres menos apetecidas en el mercado laboral”. No obstante, el proyecto dice que la licencia menstrual sería un recurso más no una imposición, “del mismo modo que al pensar que porque existe la licencia de maternidad todas las mujeres vamos a necesitarla”.

(Lea también: “Unidad de Protección contradice a Miguel Uribe: ‘Sí recibió combustible en 2022′”)

La iniciativa consta de 15 artículos en los que pasa por reconocer que la menstruación es un proceso fisiológico natural que puede llegar a ser incapacitante y modifica el Código Sustantivo de Trabajo, para agregar un descanso remunerado por síntomas menstruales y establece que ninguna mujer pueda ser despedida por motivo de su periodo menstrual y sus síntomas.

“Seguiremos insistiendo en la necesidad de hablar de los procesos biológicos de las mujeres y promover regulaciones para un mundo del trabajo más justo y productivo”, anotó su autora, la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal.