Esa situación ocurrió mientras asistía a un control médico por su embarazo, este lunes, contó la mujer a la Emisora Atlántico Espectacular:

“Él utilizó términos que no me gustaron… que por qué no me iba por el camino barriento. Entonces, yo le dije que me explicará porque por mi falta de conocimiento yo no sabía a qué se refería él con ese término. Me dijo que por qué no tenía la intimidad por atrás para evitar un embarazo porque yo ya tengo antecedentes de preeclampsia”.