“Vete, pero vete, vete de aquí“, se escucha en un audio, difundido por Noticias Caracol, a uno de los hombres que increpó a la médica, luego de que se difundiera información falsa y se asegurara que ella tenía COVID-19.

Según el mismo informativo, la errónea noticia sobre el contagio de la profesional de la salud, que pidió que no se revelara su nombre, se dio después de que viajó un fin de semana a la ciudad de Cartagena.

“Comienzan a gritarme, que me vaya, que me vaya. Había un señor que decía que no respondían por lo que hacían y que me fuera. A lo lejos, logré ver unas personas que tenían piedras en las manos”, denunció la médica en un video, donde se ve de espalda.

La mujer también señaló que hasta intentaron bañarla en plena vía pública, por lo que tuvo que quitarse su uniforme de trabajo y buscar a un lideresa de la comunidad de Magangué para que las cosas no pasaran a mayores, indica Noticias Caracol.

Por último, la médica denuncia que ella no tiene ni siquiera insumos para protegerse de la manera adecuada del coronavirus. “Los antibacteriales que llegaron allá no son como tal de marca sino como reenvasados y son más fragancia que alcohol. Nos envían un tapabocas cada dos semanas, no tenemos tapabocas para darle a las personas que asisten”, indicó a ese noticiero.