De acuerdo con López, Petro intentó chantajearla para que se ganara su apoyo en esta contienda electoral.

“No me dejo chantajear de nadie, incluido Gustavo Petro. A él le beneficia la polarización, la oposición, la división, y el metro subterráneo -porque así lo recordarían a él-. Entonces había que sabotear lo que ya se había avanzado como una condición para tener su apoyo”, sostuvo la candidata de los verdes en entrevista con la revista Semana.

Así mismo, Claudia López aseguró, en ese mismo medio, que no se ha dejado chantajear de nadie. “Ni de narcos, ni de parapolíticos, ni de los que me han tratado de asesinar, y ahora mucho menos de Gustavo Petro”, afirmó la candidata.

Pese a que hace varios meses se vio a López muy cercana al exalcalde de Bogotá, incluso se viralizó una foto juntos con Ángela María Robledo, la tensa campaña ha sido marcada por agresiones de ambas partes.

“Él es un líder político al que yo respeto, pero del que yo jamás me dejaré chantajear por cuenta de un apoyo político. Nunca he cedido al chantaje de nadie y esta campaña no iba a ser la excepción”, agregó la candidata de los verdes a Semana.