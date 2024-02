Por: DIARIO DEL PEREIRA

La comunidad de Pueblo Rico está preocupada por la muerte de Jhony Esteban Nequeta González un bebé indígena de cinco meses, presuntamente por malaria, en la comunidad de Oscordó, en el resguardo Gito Dokabú, al occidente de Risaralda.

Según los informes, sus padres, a pesar de la fiebre que presentaba el menor durante dos días, no lo llevaron a ningún centro asistencial, pues tenían miedo de que los rechazaran y no los atendieran debido a que no contaban con el registro civil de nacimiento del menor.

La consternación del fallecimiento de Jhony Esteban se suma a los distintos casos que se vienen presentando en la zona y que han levantado un grito de preocupación en las autoridades locales.

El gobernador del departamento Juan Diego Patiño ya tomó cartas en el asunto, para combatir las causas de las muertes en menores indígenas en el sector, trabajando de la mano del alcalde del municipio y articulando los acuerdos con el hospital de Pueblo Rico.

“Instalamos mesas de trabajo con el ICBF, con la alcaldía municipal, con la ESE de Pueblo Rico y la Secretaría de Salud de Risaralda para hacerle frente a esta problemática que se está viviendo lastimosamente con nuestras comunidades indígenas especialmente en las comunidades de Pueblo Rico”, mencionó el mandatario departamental.

La situación es tan preocupante que se tiene entre las opciones para detener este problema, articular las soluciones con expertos de la Universidad Tecnológica de Pereira, para llevar especialistas en primera infancia y así atender la situación de manera integral, protegiendo la vida de los menores.

El caso de Nequete Gnzález no está aislado. La semana pasada otra menor de 15 años, llamada Doris Restrepo Chalarca, falleció por malaria en el Hospital San Jorge de Pereira, lo que llevó a las autoridades a hacer pruebas rápidas con indígenas de la zona y encontraron que 55 de ellos padecían la enfermedad.

Con estos trágicos sucesos, ya suman 12 los menores indígenas fallecidos en lo que va del año 2024 en el municipio de Pueblo Rico. Ante esta situación, la comunidad indígena exige una intervención urgente de la secretaría de salud para esclarecer las causas de estas muertes y tomar medidas preventivas.

