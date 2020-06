López había dicho que la expansión del coronavirus en el país se debía las medidas de “reapertura global de toda la economía”, por lo que le pidió a Iván Duque retomar la cuarentena estricta.

Frente a este señalamiento, el presidente dejó ver que no se sentía aludido y pidió no hacer acusaciones:

“Acá no se trata de buscar culpables. La ciudadanía no es culpable de una pandemia, los gobiernos no son culpables de una pandemia, ni el Gobierno Nacional, ni las gobernaciones, ni las alcaldías; todos la estamos enfrentando”.