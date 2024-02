A través de su cuenta de X, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, hizo público un conmovedor testimonio de un niño que entre lágrimas le pidió a las autodefensas que le devuelvan a su mamá con vida; el relato se conoce en medio de la alianza criminal que tendrían las disidencias de las Farc con el Eln para atacar al ‘Clan del Golfo’ por el control del territorio.

En la pieza publicada por Arana, el niño dice: “Señores autodefensas, este video lo hago para que respeten a mi mamá, me la puedan devolver con vida y le respeten su vida. No tengo padre, no tengo a nadie, no quiero quedar huérfano, por favor, me la pueden regresar. La cogieron en el sector la vereda Lejanía”.