Consternada y exigiendo explicaciones se encuentra una madre en Bogotá con la extraña muerte de su hijo de tan solo siete años, quien falleció de manera repentina en un hospital de la localidad de Engativá, según informó Noticias Caracol.

El menor de edad fue identificado como Lian José de la Rosa y, según su mamá, lo dejó como todos los días muy temprano en el colegio Liceo Nuevo este jueves 28 de septiembre, en el occidente de Bogotá. Luego de que el pequeño entrara a tomar sus clases, a la mujer la llamaron para informarle que su hijo había sufrido un desmayo, de acuerdo con el noticiero.

En el colegio decidieron llevar al niño al hospital y le informaron a su madre que fue hospitalizado, por lo que fue corriendo a ver a su hijo. Según dice ella, llegó a los diez minutos después de la llamada, pero ya era tarde; su hijo había muerto extrañamente, según el citado medio.

“Yo dije: me voy a cambiar y lo hice corriendo. El profesor del colegio del niño me hizo el favor y me llevó. Cuando yo llegue a los diez minutos me dijeron que no, que mi hijo ya había fallecido”, dijo la mujer en la entrevista.

La mujer estuvo en la clínica hasta más de las 10:00 de la noche del jueves buscando explicaciones sobre la muerte de su pequeño; sin embargo, ningún médico en el hospital le dio razón alguna y ahora le toca enterrar a su hijo sin saber por qué falleció. Por esa razón, la madre pide una respuesta a la Secretaría de Salud y la Fiscalía.

