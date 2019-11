‘Santiago’, como se quiso identificar el menor para dar la entrevista en el programa ‘Los Informantes’, del canal Caracol, dijo que a su hermano (menor) le dijeron que tenía que entrar en una banda ilegal y si no lo iban a matar, por eso, ‘Santiago’ fue a hablar con la banda, “a ellos no les gustó” y asesinaron al hermano.

Entonces, ‘Santiago’ quiso vengar la muerte de su “hermanito”, dejó la escuela y se empezó a entrenar como sicario, cuenta en la entrevista, y con 14 años mató a dos de los asesinos de su familiar.

Posteriormente, para terminar de ser parte de un grupo delincuencial cometió otro homicidio que le encargó su “jefe”.

“A mí me daba susto, pero ya no. […] Como que también me ha gustado la sangre”, relata con crudeza el joven, que además esperar encontrar a otras dos personas que dice son culpables de la muerte de su hermano.