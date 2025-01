Angustia y desesperación es lo que vive Anderson Quintero Landínez, padre de Scarlett Sharik Quintero, una niña de 5 años que, según denuncia, fue secuestrada por la niñera encargada de su cuidado. El hombre asegura que hace 12 días la mujer se llevó a la menor desde la casa de su hermana, ubicada en el barrio Las Palmas, y desde entonces no ha vuelto a saber nada de ella.

“Hace aproximadamente 12 días se me llevaron a mi hija. La niñera, la que tenía cuidándola, se la llevó de la casa de mi hermana, que es de mi propiedad, y no sé nada de ella. La llamé y me dijo que no me iba a entregar a la niña”, relató Quintero en diálogo con Semana.

En los primeros contactos que tuvo con la mujer, identificada como Liliana Ester Rojas Rincón, esta argumentó que su decisión había sido motivada por problemas económicos. Quintero intentó llegar a un acuerdo con ella, ofreciéndole dinero con tal de recuperar a su hija. “Le manifesté que yo le pagaba, que le daba lo que fuera, pero ella me respondió que lo hacía por necesidad y que por eso no me iba a entregar a la niña”, explicó el padre.

Rojas Rincón había trabajado como niñera de Scarlett durante aproximadamente tres meses, sin antecedentes de problemas previos. Tras la desaparición, Quintero interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por secuestro simple y también buscó apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Comisaría de Familia, donde le indicaron que el caso debía ser tramitado directamente con la Fiscalía.

Ante la falta de respuestas concretas, el padre decidió iniciar su propia investigación. Visitó la casa donde había contratado a la niñera, pero descubrió que ya no vivía allí. Su madre, quien aún reside en el lugar, le dijo que su hija tomó esa decisión debido a problemas económicos.

Además, recibió información de que Rojas Rincón y la menor podrían estar en el sector de Las Moras, en Soledad. “Me manifiestan que está por la parte de Las Moras. Ya estamos por acá buscándola, yo personalmente, porque uno no puede quedarse esperando a las autoridades. La hija es de uno y por eso es que tiene el dolor”, expresó con impotencia.

Scarlett, quien estaba inscrita en un colegio, no ha asistido desde su desaparición. Mientras tanto, la madre de la niña, quien reside en Holanda, no ha establecido contacto con Quintero, lo que aumenta la incertidumbre sobre el paradero de la menor.

El padre hizo un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad para que lo ayuden a encontrar a su hija y a la responsable de su desaparición. La investigación continúa mientras la familia mantiene la esperanza de reencontrarse con la pequeña Scarlett lo más pronto posible.

