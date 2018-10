“Estamos complementando el análisis”, para después “compararlo con el perfil de la persona cuestionada”, dijo Valdés en La FM, haciendo alusión al capturado Adolfo Arrieta García, acusado de asesinar a la niña y después incinerarla, en Fundación (Magdalena).

Las precisiones de Valdés se dan un día después de que se difundiera el resultado del examen forense al cuerpo de la niña Génesis Rúa Vizcaíno.

“Lo que hemos demostrado es que la niña fue abusada sexualmente”, precisó. “El laboratorio en este momento está tratando de amplificar y obtener el perfil. Una vez se obtenga el perfil de la muestra dejada en la niña se compara con el perfil de la persona que está acusada”.

Valdés también admitió que “fue bastante complejo” hacer el examen de los despojos, “dadas las condiciones del cadáver, que había sido incinerado, donde no era fácil recuperar elementos de prueba que estuvieran en el cuerpo, por las mismas condiciones en que quedó”.

Agregó detalles de la investigación a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “Desde el día domingo, que estuvimos examinando el cuerpo, se enviaron las muestras; el laboratorio de Bogotá colaboró mucho. Y desde el domingo los laboratorios de genética y de biología empezaron a hacer los análisis, y se ha logrado determinar que, primero, el cuerpo de la niña sí es de Génesis, logramos la plena identidad comparando la genética de ella con la de los padres”.

“Y, en segundo lugar, logramos demostrar que ella fue abusada sexualmente”, enfatizo.

Preguntado sobre si Colombia cuenta con los medios para hacer investigación en los casos de violencia sexual en un contexto en el que aumenta el pedido de cadena perpetua para los agresores de niños, Valdés respondió:

“En este tipo de conductas generalmente se requiere mucha más investigación. Colombia no destina los recursos que se requieren para las investigaciones. Aquí el sector no tiene todos los recursos. En el Instituto de Medicina Legal los recursos son cada vez menores, y en la policía judicial. La investigación en Colombia se hace con muy escasos recursos. ¿Para qué tener una cadena perpetua si no se puede investigar por falta de recursos?”.