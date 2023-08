Transmilenio como toda Bogotá está sumida en la inseguridad y en casi todas las estaciones del sistema se presentan a diario casos de robos, asesinatos y violencia contra las mujeres, que son la población más afectada. Para atender esa situación, en la ciudad se han inventado todo tipo de estrategías; sin embargo, no han sido suficientes para mitigar el problema.

En medio de ese complejo panorama, en Bogotá ha surgido una historia paranormal de la que muchas usuarias de Transmilenio están hablando. Según El Tiempo, todo estaría ocurriendo en la estación Bicentenario, donde se dice que hay una “niña fantasma” que cuida a las mujeres de la violencia.

De acuerdo con los testimonios de algunas pasajeras, la supuesta menor se aparece en las noches y las madrugadas sobre el puente de la estación. De hecho, una mujer se salvó de ser acosada y amenazada gracias a que el delincuente se abstuvo de seguirla porque, según él, había visto un espanto que lo dejó frío al pasar por el paradero de Bicentenario, de acuerdo con el rotativo.

En medio del llanto y el pánico por ser violentada, la mujer dice en el periódico que vio pasar un fantasma que se puso a consolarla: “De un momento a otro, una niña me tomó la cara, y me preguntó si estaba bien, le dije que sí, que solo estaba asustada. Me dijo que no me preocupara, le pregunté por sus padres, la tomé del brazo y me dijo que nos fuéramos de ahí”.

Los transeúntes dicen que esta niña cuida la estación porque algo muy trágico le ocurrió y por eso no quiere que otras personas pasen por lo mismo. De hecho, uno de los trabajadores de la estación confirmó en el citado medio la versión que ronda en el sector.

“Es verdad, yo trabajé en esa estación como guarda y la vi en el puente para subir a tomar los servicios complementarios. Tan bella, es un angelito pero ojalá pudiera existir en un lugar mejor para su alma. Pasa de todo y ya uno se acostumbra”, expresó.