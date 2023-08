El encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su hijo, Nicolás Petro Burgos, no deja de generar reacciones. Tras la visita del jefe de Estado durante la mañana de este lunes, ambos han recibido una avalancha de críticas y cuestionamientos por reunirse en medio de una investigación judicial que los relaciona a ambos.

Tal como lo reconocieron ellos mismos a través de sus redes sociales, el jefe de Estado y su hijo se reunieron durante un buen rato tras varias semanas de tensiones por el caso de Nicolás Petro, quien fue capturado e imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Hoy visité a mi hijo Nicolás. Como padre siempre tendrá mi apoyo y mi cariño. Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales. — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2023

Pese a que ambos dijeron que se trató de un encuentro familiar y que no tuvo “nada que ver con política”, lo cierto es que podría tener implicaciones legales si se tiene en cuenta que Gustavo Petro es una de las piezas claves dentro del caso que se adelanta contra el exdiputado del Atlántico.

De hecho, el juez del caso había sido enfático con que Petro Burgos tenía “terminantemente prohibido” sostener cualquier tipo de comunicaciones con los personajes de los que recibió el dinero y con “cualquiera de las personas que hacen parte de estos hechos”.

Textualmente, el togado dijo lo siguiente: “le queda terminantemente prohibido interactuar, señor Petro Burgos, escúcheme muy bien, con cada una de las personas de las cuales le dieron recursos de procedencia ilícita y con cualquiera otra de las personas que a lo largo de esta investigación guardan relación con estos hechos que se investigan, a no ser que los mismos sean por conducto de su apoderado, sin que se limite ese ejercicio de legítimo derecho a la defensa”.

La pregunta es si dicha advertencia también incluía al presidente Gustavo Petro por dos razones. Primero por su rol de padre, que le otorga ciertos beneficios ante la justicia por grado de consanguinidad, y segundo porque, por lo menos hasta ahora, el jefe de Estado ha salido limpio en medio de ese escándalo.

El mismo Nicolás, y su exesposa Day Vásquez, dijeron tras quedar en libertad condicional que el presidente no tenía conocimiento del supuesto ingreso de dinero irregular a la campaña presidencial.

Es decir, la Fiscalía no ha revelado ninguna declaración o prueba que insinúe que el jefe de Estado sabía de esas actuaciones ilícitas y los presuntos hechos de corrupción.

Cabe recordar que Petro Burgos admitió haber recibido dineros de un exnarcotraficante y un hombre relacionado con paramilitarismo con la excusa de usar esos dineros para la campaña de su papá. Como parte de ese contexto, también es clave mencionar que el jefe de Estado y su hijo venían sosteniendo fuertes diferencias por todo el proceso judicial que Petro Burgos tiene encima. Desde un principio, Petro se apartó de su hijo y le pidió a la Fiscalía General de la Nación realizar las investigaciones a las que diera lugar.

Más tarde, se justificó en una entrevista diciendo que no había criado a su hijo y que no había podido enseñarle valores durante su época de infancia porque no lo vio crecer.

Con todo eso, también se conoció que Petro Burgos se negó a recibir a su papá en las instalaciones del búnker de la Fiscalía a escasas horas de haber sido capturado por el ente acusador.

Así las cosas, la opinión pública ha cuestionado, ¿qué cambió entre ambos para que Petro Burgos ahora sí estuviera dispuesto a conversar con su papá?

Visita de mi padre: Quiero informales que hoy recibí la visita de mi papá, nos reunimos unos minutos en familia, estaba Laura, mi Mamá y unos primos maternos. Hablamos de Luka Samuel y de la importancia de él en nuestras vidas. No todo gira entorno a la política. — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) August 21, 2023

Por ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre si ese encuentro estaba permitido o no. Mientras eso ocurre, el presidente y su hijo dijeron haber quedado en buenos términos familiares, aunque Petro insistió en que respetará la separación de poderes y permitirá el trabajo independiente de las autoridades.

Lo que sí está claro es que hay un riesgo de que el imputado pierda su beneficio de libertad condicional. Justo en esas advertencias del juez sobre las cosas que tiene prohibidas dentro de la investigación, el togado también fue claro con que si llegaba a incumplir cualquiera de esos puntos “podría revocarse estas medidas no privativas de la libertad y solicitarse una medida más gravosa”.