Según el boletín más reciente del Servicio Geológico Colombiano (SGC), sobre la actividad del volcán nevado del Ruiz, correspondiente al sábado 22 de abril, los niveles de sismicidad se mantienen en niveles similares a los presentados en días anteriores.

Sin embargo, a diferencia de los reportes de días atrás, la magnitud de los sismos fue menor a la registrada antes. De acuerdo con la institución, a las 6:45 a.m., del sábado, se presentó un sismo 0,3. El viernes el movimiento más fuerte fue de 1,4.

El SGC manifestó que es posible que los niveles de actividad sísmica, así como los niveles de desgasificación o salida de ceniza, disminuyan o sean oscilatorios, es decir, que pueden aumentar unos días y disminuir otros. Sin embargo, recalcaron que esto no implica que el volcán haya retornado a sus niveles normales de actividad.

“Es importante mencionar que si bien no siempre es posible detectar anomalías térmicas desde las plataformas de monitoreo satelital, principalmente debido al mal tiempo, esto no quiere decir que estas no continúen presentes en el fondo del cráter”, explican.