En redes sociales siempre suelen circular las llamadas ‘Fake News’, noticias que solo pretender generar pánico y entorpecer el diario vivir de los ciudadanos. Una de las más recientes tiene que ver con el volcán Nevado del Ruiz, que cambió de alerta amarilla a naranja en los últimos días.

(Vea también: [Video] Volcán Nevado del Ruiz amaneció con inmensa fumarola; autoridades, atentas)

Esto quiere decir, que es probable una erupción en los próximos días o semanas. Si el estado llegara a pasar a alerta roja, significaría erupción inminente.

Con esta noticia, han empezado a aparecer imágenes antiguas que están publicando como recientes; este es el caso de la supuesta foto de las cenizas del volcán que llenaron por completo un valle en el Tolima.

La imagen no corresponde a la actualidad. Se trata de una foto de la caída de granizo que hubo hace años en la vereda Entrevalles del municipio de Villahermosa. NO es ceniza, NO es del volcán del Ruiz y NO es reciente.