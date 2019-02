El pasado jueves, el gerente de EPM, Jorge Londoño, dio una entrevista en la emisora para hablar sobre los efectos ambientales que está dejando la crisis de Hidroituango y las decisiones que se han tomado en torno a esa situación.

Londoño aseguró que en medio de un dilema ético se priorizaron las vidas humanas sobre los riesgos para el medio ambiente y, en algún punto de la entrevista, Morales señaló que una sola vida humana valía más que los peces que habían muerto en medio de la emergencia del río Cauca.

La frase fue malinterpretada y tergiversada hasta que terminó en una afirmación que se le atribuyó al periodista y fue difundida en un trino por el caricaturista Julio César González, más conocido como ‘Matador’:

Néstor Morales el primerísimo primer cuñado de la nación dijo en Blu radio: "tanto escándalo, por unos peces muertos" refiriéndose al desastre ambiental de Hidroituango que secó el río Cauca. Debería pedir un puesto en el gobierno y soltar el micrófono. pic.twitter.com/oBuNgPdl74 — matador (@matadoreltiempo) February 8, 2019

La publicación ha tenido más de 9.000 interacciones entre comentarios, retuits y ‘me gusta’. Ante eso, y debido a los insultos que recibió por cuenta de ello, Morales señaló:

“Se inventaron una frase que yo no dije sobre la tragedia de Hidroituango. Y veo una cantidad de opinadores, de gente que debería ser un poquito seria. ‘Matador’, que yo no espero mucho sobre él, pero sí algún rigor. ‘Matador’ ha sido periodista, se precia de ser periodista; Fernando Cano, que trabajó en El Espectador y una cantidad de personas, en teoría, serias que están repitiendo una frase que yo no dije”. Y continuó:

“Quiero aclararles a ellos, que no confundan; y a los oyentes, que no se dejen confundir, con ‘fake news’. Yo no dije lo de los peces muertos que me están atribuyendo. Estoy lejos de pensar de esa manera, lo que sí dije es que ante un dilema como el que tuvo EPM, entre proteger vidas humanas o arriesgar el medio ambiente, creo que no hay elección”.

Morales afirmó que le gustan los debates cuando las personas son “capaces de mirarse a los ojos y decir, yo estoy en desacuerdo con usted”, y le dijo a ‘Matador’, a Cano, y a quienes lo criticaron que “para hacer un debate serio, se debe hacer sobre verdades y no sobre mentiras”.

El periodista señaló en la emisora que considera que ‘Matador’ “hace rato decidió utilizar en el periodismo los golpes bajos”, y finalizó: