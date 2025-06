La fiscal general Luz Adriana Camargo ha emitido un parte oficial sobre los avances en la investigación del atentado contra Miguel Uribe Turbay. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la Fiscalía ha identificado, a través de videos de seguridad y reconstrucción de los hechos, que el menor tenía un móvil en su poder poco antes del ataque. La ausencia de este dispositivo suscita graves preocupaciones respecto al avance y a la transparencia de la investigación.

(Vea también: Mujer que habló con sicario que disparó a Miguel Uribe contó qué le dijo y por qué hablaron).

El incidente ocurrió cuando el joven, al momento de ser retenido por ciudadanos, hizo alusión a algunos mensajes en su celular que podrían dar pistas sobre los presuntos autores intelectuales detrás del ataque. No obstante, al ser aprehendido por la Policía, el general Carlos Triana, director de esa institución, afirmó que no le fue hallado ningún dispositivo electrónico al menor y que en el lugar del evento tampoco apareció teléfono alguno.

Qué se sabe del celular del sicario que disparó a Miguel Uribe

A pesar de algunos rumores y publicaciones que circularon en redes sociales sobre supuestas conversaciones encontradas en el móvil, las autoridades han desmentido tales informaciones, advirtiendo sobre la circulación de noticias falsas que dificultan el trabajo de los investigadores.

Al respecto, el periodista Néstor Morales en Blu Radio hizo un análisis un poco más amplio sobre la información que entregó la fiscal Camargo de la investigación del atentado a Miguel Uribe.

“¿Ese menor tiene 14 años? Se ve bastante mayor. Lo que no se tiene: no apareció el teléfono, pese a que el muchacho lo primero que dice es que va a entregar los números y en algún momento se ve que él tiene el celular. Lo pudo haber arrojado en el intento de fuga y la mujer que aparece hablando con el sicario es la dueña de la miscelania del barrio. Como en redes sociales se las tiran de Sherlock Holmes, descubrieron que no era de la miscelania y se inventaron que era una edil, lo que tampoco es cierto”, indicó.

Además, el periodista abrió serias dudas sobre el proceso de investigación y lo que pasó durante el ataque en Bogotá: “Es un atentado que está lleno de cosas extrañas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no tenga un plan de fuga? Fue un señor a matar a Miguel Uribe y sale caminando. Este país no ha cambiado, seguimos siendo el país de matones que utiliza a menores de edad para instrumentalizarlos. Este muchacho lo meten en un sitio de reclusión dos o 3 años y quedará en libertad”.

(Lea también: 🔴EN VIVO | Miguel Uribe tiene pronóstico reservado; minuto a minuto de su estado de salud)

Lee También

Por el momento, los equipos de investigación de la Fiscalía y la Policía continúan el examen de imágenes y testimonios para establecer la ruta que siguió el mencionado móvil después del atentado. Entre las hipótesis que manejan los investigadores, se contempla la posibilidad de que el teléfono haya sido sustraído en medio del caos posterior al incidente, probablemente por alguien presente en el lugar, con la intención de obstruir el esclarecimiento de los hechos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.