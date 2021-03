De acuerdo con el testimonio de la mujer, la trabajadora de la salud que la atendió en el centro médico le administró dos dosis de la vacuna contra el coronavirus de Sinovac en el mismo brazo, informó El Tiempo.

“La enfermera me metió dos chuzazos y en el segundo, que me dolió un poco, boté sangre. Hasta empapó el algodón. Le dije que ya me la había aplicado, pero no hizo caso y me metió la segunda jeringa”, manifestó la adulta mayor en el impreso.