La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los capitalinos, quienes -de acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer- en un 56,4 % coinciden en señalar que esta problemática es uno de los asuntos en los que tendrá que tomar acción con premura el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad.

Carolina Campos maneja taxi desde hace ocho años. Actualmente, trabaja con la empresa Taxis Libres y sí que puede dar testimonio de lo que ocurre en las calles, pues son su lugar de trabajo. Esta conductora hace menos de una semana fue víctima de un intento de hurto, cuando recogió a dos pasajeros en el aeropuerto El Dorado y le pidieron que los llevara al barrio Diana Turbay, en la localidad de Usme.

Según su relato, los usuarios se comportaban de manera extraña y hablaban en código vía telefónica, dando descripciones del vehículo en el que iban y especificando que quien lo manejaba era una mujer

“Me pareció muy sospechoso que hicieran énfasis en mí. Después empecé a buscar una ruta donde pudiera pasar por algún CAI o donde viera presencia de más colegas. Sin embargo, me pedían con insistencia que me fuera por la loma. Luego intentaron que manejara hasta una vía sin salida o me pedían avanzar por calles desoladas”, detalla esta bogotana, quien al final los dejó antes de llegar a su destino, pese a que no le pagaron la tarifa completa.