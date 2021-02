Ella, que trabaja como guardia de seguridad en el occidente de Bogotá, recorre media ciudad para llegar hasta su vivienda en el sur de la capital del país, informó Noticias Caracol.

Todas las noches, Ana Milena sale de su trabajo en la calle 26 y empuja su silla de ruedas por una hora y media hasta llegar a su vivienda del sur de Bogotá.

La mujer, que contó a ese medio que quedó en silla de ruedas por culpa de una bala perdida, dice que prefiere recorrer la ciudad por su cuenta antes que subirse a un bus de Transmilenio. Esto, por culpa de la falta de educación de la gente.

“La gente ocupa mi espacio; me ven entrando y no se quitan. Tienen que esperar a que yo les pida que me den mi espacio”, contó la mujer, en diálogo con ese informativo.