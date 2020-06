green

La mujer, por medio de abogados, le envió una carta a la canciller Claudia Blum, en la que, según Blu Radio, le pide ayuda “urgente” para una repatriación por medio de un vuelo humanitario, el cual está programado para el próximo lunes 8 de junio.

Uno de los argumentos a los que apela la mujer, de acuerdo con la misiva, es que se encuentra en una “especial condición de vulnerabilidad”, que tiene que ver con la “crisis emocional que padece tras el enojoso impase que se publicó y se conoció de manera masiva”.

La emisora asegura que la colombiana “teme que el diplomático tome represalias” por haberlo denunciado públicamente, y de hecho en la carta se menciona que Vélez podría aprovecharse de su posición para hacerlo.

Los abogados de la mujer exponen que además de ser víctima de un presunto acoso sexual, Restrepo atraviesa una difícil situación por cuenta de la muerte de su hijo, un año atrás en un accidente de tránsito, y porque su anhelo en medio de esta crisis mundial es “poderse encontrar en suelo patrio con su anciana y enferma progenitora”.

“Por si lo dicho no bastara, hoy nuestra representada carece de los recursos económicos o apoyo dinerario que le permita solventar su mínimo vital”, finaliza la carta, en la que también se pide a la canciller Blum que “convoque sin demora a un proceso formal” al mencionado cónsul, para establecer su responsabilidad.

Y es que la mujer dijo, el pasado lunes, que Vélez le habría hecho insinuaciones de tipo sexual luego de que ella le solicitara ayuda, y que el diplomático le dijo que le mandara una foto para saber quién era.

“Cuando él ya ve quién soy yo, me dice que se va a reunir conmigo, y va y me hace un mercado de 30 euros, el cual paga con la tarjeta de él”, contó, en diálogo con Caracol Radio.

Y agregó:

“Cuando llegamos a donde me estoy quedando, al bajar los paquetes, me dice: ‘No, ¿pero le digo algo?: yo jamás pensé que usted estuviera tan buena. Usted tiene unas tetas muy grandes, unas tetas muy buenas. Un culo grandísimo’. Yo me quedo estupefacta”.

Por el momento, la frecuencia dice que el cónsul Vélez denunciará a la mujer por lo que considera es “un show mediático en su contra”.