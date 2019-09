La mujer, que quiso reservar su identidad al hablar con Noticias Caracol, contó que ella quedó embarazada cuando era adolescente y el papá del bebé no quiso responder. Fue entonces cuando Cerón se volvió un apoyó para ella y ahí “surgió todo el amor”.

“Mi madre fallece, yo quedo embarazada muy adolescente, tengo a mis dos hijos, y, en su momento, el padre de ellos no me responde. Entonces, él fue el apoyo tanto moral como económico para mis hijos y para mí, entonces, ahí comenzó a surgir todo el amor y el apoyo”, aseguró.

Posteriormente, en 2006, cuando ella tenía 28 años de edad, se casó con Cerón, que murió en 2009, en una notaría de Cali. No obstante, ella dice que vivió con él por más de 10 años, por lo que el hombre se convirtió en un papá para sus hijos y que le marcó su vida.

Por eso mismo, la mujer se tatuó el nombre de Anatolio.

“Él me ha marcado mucho, porque fue la persona que, durante muchos años, me ayudó a sacar adelante a mis hijos, que me los ayudó a formar y a ser las personas que son hoy en día, por eso me lo tatué”, señaló.

Con respecto a la póliza que quería cobrar, y por lo que Suramericana de Seguros demandó a la mujer asegurando que el matrimonio no era real, ella dijo que fue adquirida por la empresa donde su esposo era empleado y no por él.

“La empresa en la que él trabajó compró una póliza a Suramericana por 151 millones de pesos. Yo, cuando me casé, en ningún momento me imaginé que la empresa fuera a quebrar y a adquirir una póliza con Suramericana, y ahora dicen que fue conveniencia, cuando no fue así”, manifestó.

La mujer aseveró que seguirá en el proceso legal para que la empresa le pague la pensión que le dejó su esposo pues, además de insistir en que sí hubo amor, dice que ella se casó “mucho antes de existir la póliza”

“Deberían revisar bien el expediente, porque dos juzgados reconocieron que sí hubo un matrimonio y que existe una póliza y que la deben hacer valer”, dice.