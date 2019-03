La mujer le contó este jueves a Pulzo que la bacteria se alojó en la herida que tiene en su pierna izquierda y que los médicos de la clínica Mariangel (Tuluá), en donde se encuentra actualmente, le informaron que tiene que “someterse de nuevo a cirugía” porque la bacteria está avanzando cada día más.

Si bien la mujer contó que en la clínica en donde se encuentra desde hace unas dos semanas la han atendido muy bien, pues no tiene queja del servicio, de todas formas necesita un traslado urgente porque allá no cuentan con los equipos que se requieren para su atención.

“Varias veces se le ha informado a Coomeva que necesito un traslado a una clínica que cuente con un banco de huesos, porque además necesito una cirugía en la cadera, pero ellos (la EPS) siempre dicen que no hay cupo, que no hay camas, y así me han tenido todo este tiempo”, aseguró la mujer en diálogo con este medio.

Rodríguez dice que por la infección que adquirió le han puesto trabas para el traslado, y que ahora que necesita una nueva cirugía en su pierna la respuesta que le dan es que debe esperar hasta que se recupere.

“Por lo menos siete días más, me dicen, y cuando pase ese tiempo, ¿qué otra excusa me van a dar?”, preguntó la paciente.

La mujer compartió un video en donde clama ayuda y pide que alguna clínica la reciba, pues ya no soporta el dolor: “Recíbanme, por favor. No lo hagan por dinero, háganlo por una vida. Tengo un hijo y una familia que me están esperando afuera. Ayúdenme”.

Rodríguez contó a este medio que el accidente que sufrió ocurrió el pasado 24 de febrero, cuando iba en una buseta de turismo junto con 24 personas más de la familia a disfrutar de un paseo en el Parque del Café.

No obstante, un camión que al parecer invadió el carril contrario los chocó de frente.

La información que en ese momento entregó La Crónica del Quindío es que en el accidente falleció el conductor del camión, Humberto José Tigreros Cruz, de 58 años, y que 14 personas resultaron heridas, entre ellas la paciente que hoy clama ayuda de su EPS: Coomeva.