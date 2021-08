La familiar de Alejandra Suárez, Valeria, habló con RCN Radio sobre la tragedia que tiene conmocionado a gran parte del país, y lo primero que recordó fue que las dos tenían una cita para salir a cenar en la noche, ya que viven en Palmira, Valle del Cauca.

“Habíamos quedado de salir a comer en la noche y la empezamos a llamar al teléfono, no contestaban”, contó la mujer, y dijo que la preocupación en su familia aumentó cuando fueron hasta el apartamento y vieron que no estaban allí, pero sí todas sus pertenencias.

La familia sospechó que algo extraño les hubiera pasado, ya que Alejandra recogió a su hijo en la casa de la mamá y desde ese momento perdieron contacto con ella.

Fue así como, según relató Valeria en la emisora, se fueron con su mamá hasta los hospitales y la Policía para averiguar por ella, pero al no encontrar rastro de la mujer y su hijo decidieron reportarla como desaparecida en la Fiscalía el viernes en la tarde.

Los primeros indicios llegaron cuando la madre decidió preguntar en la terminal de buses en Palmira, y una persona de la empresa Velotax la reconoció en una imagen del cartel con el que la buscaban: “Después de ver las fotos que le mostramos nos dijo que él le había vendido un pasaje el viernes, a las 3 de la tarde, para Cajamarca”, contó la joven.

Desde ese momento, la familia comenzó a buscar contactos con personas conocidas en Ibagué, Tolima, hasta que una de ellas alertó de que algo andaba mal.

“Un amigo que vive allá me envió un link de una noticia donde decía que una mujer se había lanzado con su hijo desde un puente, yo no podía creerlo hasta no ver que eran ellos”, detalló la mujer en la cadena radial.