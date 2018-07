En el video se aprecia cuando el conductor y la mujer discuten por el pago de un pasaje, y ambos utilizan sus teléfonos para registrar lo sucedido.

Sorpresivamente la pasajera lo insulta y le lanza un golpe con la intención de tumbarle el celular, pero no lo consigue.

En su comportamiento agresivo, la mujer intenta meterse entre los tubos del bus para alcanzar al conductor, que permanece en su silla, pero dos hombres que están junto a ella se lo impiden.

Luego, los tres pasajeros insultan al conductor y le piden que arranque el bus, pues alegan que su deber es transportarlos y que para eso pagaron.

“Lléveme, es su deber. Tengo una hija en el hospital”, dice la mujer.

“¿Y por eso viene a desquitarse conmigo? Si hubiera pagado ya estaría dando la vuelta. No es mi obligación, señora, yo no soy su chofer. Como no es mi obligación dejarme tratar mal solo porque paga un pasaje”, respondió el hombre.