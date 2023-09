No paran los casos de maltrato animal en Ibagué. Esta vez los habitantes del barrio Los Álamos, en la comuna Siete, denuncian que una vecina estaría envenenando a las mascotas del sector. Las dos últimas víctimas fueron un gato llamado ‘Loki’ y ‘Luna’, una perrita recién parida que estaba amamantando a diez cachorros. Piden a las autoridades investigar el hecho, pues aseguran que no es la primera vez que ocurre. Recientemente un hombre que asesinó a oso hormiguero no aceptó cargos, pese a haber quedado grabado.

Las personas que residen en las manzanas 9 y 11 de Los Álamos, están preocupadas debido a que varias mascotas han aparecido envenenadas en las últimas semanas y sospechan de una vecina que no gusta de los animales domésticos y días antes había amenazado con matarlos.

Las víctimas más recientes fueron una perrita llamada ‘Luna’ que vivía con su familia en la manzana 11 casa 9 del mencionado barrio, la cual había dado a luz hace dos semanas a diez cachorros que estaba amamantando y quedaron huérfanos debido al vecino que buscó la manera de suministrarle comida envenenada.

La otra víctima fue un gato llamado ‘Loki’, que también apareció muerto la noche del pasado domingo en la misma zona, por lo que uno de sus propietarios aseguró que están buscando la manera de denunciar el hecho: “Nos gustaría que las personas del barrio se enteren para saber quién tiene el material probatorio para así mismo poner el denuncio contra esa señora, esto no puede seguir pasando”, le dijo el afectado a este medio de comunicación.

Según lo narrado por los propietarios de ‘Luna’ y ‘Loki’, ambas mascotas sufrieron bastante antes de morir, por eso piden a las autoridades que investiguen quién está detrás de este delito contra los animales del barrio.

Recuerden que los animales son seres que sienten, no son cosas, y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor en especial causado directa o indirectamente por los humanos, así lo declara la Ley 1774 de 6 de enero del 2016.